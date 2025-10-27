English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 840 രൂപ

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 840 രൂപ

Gold Rate in Kerala Today 27 October 2025: കൂടിയതുപോലെ തന്നെ താഴേക്കിറങ്ങുകയാണ് സ്വർണ്ണനിരക്ക്

 

സ്വർണ്ണം പവന് ഇന്ന് 840 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വില 91,280 രൂപയിലെത്തി.

 
1 /5

ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 840 രൂപ കുറഞ്ഞ് 91,280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 105 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,410 രൂപയിലുമെത്തി.      

2 /5

ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 92,120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,515 രൂപയുമായിരുന്നു.    

3 /5

ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 17,21 തീയതികളിലായിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസവും 97,360 എന്ന റെക്കോർഡ് നിരക്കായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.    

4 /5

അതേസമയം, ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് 86,560 രൂപയായിരുന്നു.     

5 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 91,280 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം

Gold price today Gold rate update Gold price Gold rate സ്വർണ്ണവില സ്വർണ്ണനിരക്ക്

Next Gallery

Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola