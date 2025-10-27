Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 840 രൂപ

Gold Rate in Kerala Today 27 October 2025: കൂടിയതുപോലെ തന്നെ താഴേക്കിറങ്ങുകയാണ് സ്വർണ്ണനിരക്ക്
സ്വർണ്ണം പവന് ഇന്ന് 840 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വില 91,280 രൂപയിലെത്തി.
ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 840 രൂപ കുറഞ്ഞ് 91,280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 105 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,410 രൂപയിലുമെത്തി.
ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 92,120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,515 രൂപയുമായിരുന്നു.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 17,21 തീയതികളിലായിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസവും 97,360 എന്ന റെക്കോർഡ് നിരക്കായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അതേസമയം, ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് 86,560 രൂപയായിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 91,280 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
