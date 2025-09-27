English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Kerala Today: പിന്നെയും കുതിപ്പ്; വീണ്ടും 85,000ന് അടുത്തേക്ക്, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 27 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില 85,000 തൊടാൻ ഇനി അധിക ദിവസം വേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസിലാകുന്നത്. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. രണ്ട് ദിവസം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നേരിയ ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി വീണ്ടും കൂടിയിരിക്കുകയാണ്.

 
ഇന്ന് 440 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പവന് 84,680 രൂപയാണ് വില.  

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 55 രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു ​ഗ്രാമിന് വില 10,585 രൂപയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.   

സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില 80,000ന് മുകളിലെത്തിയത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വൻ കുതിപ്പാണ് സ്വർണവിലയിൽ കണ്ടത്.   

കുറഞ്ഞും കൂടിയും സെപ്റ്റംബർ 23ന് വില 84,840 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. കൂടാതെ സർവ്വകാല റെക്കോർഡും.   

സെപ്റ്റംബർ 24, 25 ദിവസങ്ങളിലായി വില കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി വീണ്ടും വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.   

Gold rate Gold price Kerala gold rate സ്വർണവില കേരളത്തിലെ സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

