English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold price Today 28 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില വർധിച്ചു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Aug 28, 2025, 10:44 AM IST
1 /7

തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും കേരളത്തിൽ സ്വർണവില വർധിച്ചു.

2 /7

യുഎസ് പ്രസിഡൻറ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻറെ താരിഫ് വർധനയാണ് സ്വർണവില വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം.

3 /7

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 15 രൂപ വർധിച്ച് 9,405 രൂപയായി.

4 /7

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 120 രൂപ വർധിച്ച് 75,240 രൂപയായി.

5 /7

ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് സ്വർണവില 73,200 ആയിരുന്നു. 28 ദിവസത്തിനിടെ പവന് 2040 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

6 /7

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ നിരവധി ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.

7 /7

അതിനാൽ തന്നെ, വില വർധിച്ചെങ്കിലും വിൽപനയിൽ ഇടിവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്.

Gold rate today gold rate സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

Next Gallery

Lord Vishnu Favourite Zodiacs: ഇവർ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രിയ രാശിക്കാർ; ലഭിക്കും സമ്പത്തും അത്യാഢംബര ജീവിതവും

You May Like

Sponsored by Taboola