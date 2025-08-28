Gold price Today 28 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില വർധിച്ചു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും കേരളത്തിൽ സ്വർണവില വർധിച്ചു.
യുഎസ് പ്രസിഡൻറ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻറെ താരിഫ് വർധനയാണ് സ്വർണവില വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 15 രൂപ വർധിച്ച് 9,405 രൂപയായി.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 120 രൂപ വർധിച്ച് 75,240 രൂപയായി.
ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് സ്വർണവില 73,200 ആയിരുന്നു. 28 ദിവസത്തിനിടെ പവന് 2040 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ നിരവധി ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.
അതിനാൽ തന്നെ, വില വർധിച്ചെങ്കിലും വിൽപനയിൽ ഇടിവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്.
Horoscope 28 August 2025: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം