  • Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല...

Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല...

Gold Rate in Kerala Today 28 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. നിലവിലെ സ്വർണവില വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിലും വില ഈ മാസത്തെ‌ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെയാണ്. 

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...       

ഇന്നലെ രണ്ട് തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി 1760 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്.   

1,04,440 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 13,055 രൂപയാണ് ഇന്ന് വില.  

ഡിസംബർ 9ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 94,920 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.        

