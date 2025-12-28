Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല...

Gold Rate in Kerala Today 28 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. നിലവിലെ സ്വർണവില വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിലും വില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെയാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...
ഇന്നലെ രണ്ട് തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി 1760 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്.
1,04,440 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 13,055 രൂപയാണ് ഇന്ന് വില.
ഡിസംബർ 9ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 94,920 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
