  • Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 2300 രൂപ!

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 2300 രൂപ!

Kerala Gold Rate Today: കനത്ത ഇടിവിന് ശേഷം ശനിയാഴ്ച ആയിരത്തോളം രൂപ വര്‍ധിച്ച സ്വര്‍ണവില തിരിച്ചുകയറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്
1 /10

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവില ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 90000 ൽ താഴെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്

2 /10

കൂടിയ സ്വർണ്ണവില ഈ മാസം 10 ന് വീണ്ടും 90000 ൽ താഴെ എത്തിയിരുന്നു. ശേഷം വീണ്ടും വില വർധിക്കുകയായിരുന്നു

3 /10

ഇന്ന് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 600 രൂപയാണ്. ഇതോടെയാണ് സ്വര്‍ണവില 90,000 ല്‍ താഴെയെത്തിയത്. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 89,800 രൂപയാണ്.

4 /10

ഗ്രാമിന് 75 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 11,225 രൂപയാണ്

5 /10

ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ടു തവണയായി കുറഞ്ഞത് 1720 രൂപയാണ്. കനത്ത ഇടിവിന് ശേഷം ശനിയാഴ്ച ആയിരത്തോളം രൂപ വര്‍ധിച്ച സ്വര്‍ണവില തിരിച്ചുകയറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്

6 /10

എന്നാല്‍ വിപണിയിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ കനത്ത ഇടിവ് ഇന്നും തുടർന്നു.   

7 /10

ഈ മാസം സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒക്ടോബര്‍ മൂന്നിനായിരുന്നു. അന്ന് 86,560 രൂപയായിരുന്നു വില

8 /10

ഏറ്റവും കൂടിയ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒക്ടോബർ 17 നായിരുന്നു.  അത് സ്വർണ്ണവിലയിലെ സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡ് ആയിരുന്നു.

9 /10

അമേരിക്കയില്‍ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്

10 /10

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് വില വര്‍ധനയ്ക്ക് കാരണം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

Gold price today Gold rate update Gold price Gold rate സ്വർണ്ണവില സ്വർണ്ണനിരക്ക്

