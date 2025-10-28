Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 2300 രൂപ!

Kerala Gold Rate Today: കനത്ത ഇടിവിന് ശേഷം ശനിയാഴ്ച ആയിരത്തോളം രൂപ വര്ധിച്ച സ്വര്ണവില തിരിച്ചുകയറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവില ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 90000 ൽ താഴെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്
കൂടിയ സ്വർണ്ണവില ഈ മാസം 10 ന് വീണ്ടും 90000 ൽ താഴെ എത്തിയിരുന്നു. ശേഷം വീണ്ടും വില വർധിക്കുകയായിരുന്നു
ഇന്ന് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 600 രൂപയാണ്. ഇതോടെയാണ് സ്വര്ണവില 90,000 ല് താഴെയെത്തിയത്. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 89,800 രൂപയാണ്.
ഗ്രാമിന് 75 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 11,225 രൂപയാണ്
ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ടു തവണയായി കുറഞ്ഞത് 1720 രൂപയാണ്. കനത്ത ഇടിവിന് ശേഷം ശനിയാഴ്ച ആയിരത്തോളം രൂപ വര്ധിച്ച സ്വര്ണവില തിരിച്ചുകയറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്
എന്നാല് വിപണിയിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ കനത്ത ഇടിവ് ഇന്നും തുടർന്നു.
ഈ മാസം സ്വര്ണവിലയില് ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒക്ടോബര് മൂന്നിനായിരുന്നു. അന്ന് 86,560 രൂപയായിരുന്നു വില
ഏറ്റവും കൂടിയ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒക്ടോബർ 17 നായിരുന്നു. അത് സ്വർണ്ണവിലയിലെ സര്വകാല റെക്കോര്ഡ് ആയിരുന്നു.
അമേരിക്കയില് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നിലനില്ക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണവിലയില് ഉണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങള് ഇന്ത്യന് വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് വില വര്ധനയ്ക്ക് കാരണം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.