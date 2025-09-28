Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 27 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. നാളെ ഇനി കൂടുമോ കുറയുമോ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല.
ഇന്നലത്തെ അതേ നിരക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവില ഉയരുമോ കുറയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രവചനവും നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.
ഇന്നവെ 440 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പവന് 84,680 രൂപയാണ് വില.
ഒരു ഗ്രാമിന് 55 രൂപയാണ് ഇന്നലെ കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് വില 10,585 രൂപയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
സെപ്റ്റംബർ 9ന് 80,000ന് മുകളിലെത്തിയ സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കണ്ടത്. ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് തവണ കുറഞ്ഞെങ്കിലും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സെപ്റ്റംബർ 23ന് വില 84,840 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കും സർവ്വകാല റെക്കോർഡുമാണിത്.
സ്വർണവില വലിയ രീതിയിൽ വർധിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്.
