English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold price Today 29 August 2025: കുതിച്ച് സ്വർണവില; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര, ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് എത്രയെന്ന് അറിയാം

Gold Price In Kerala Today: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.

 

 

 
  • Aug 29, 2025, 10:48 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു.

2 /7

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 65 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

3 /7

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 9470 രൂപയാണ്.

4 /7

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 500 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

5 /7

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 75760 ആയി.

6 /7

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ സ്വർണവില, ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

7 /7

കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളുടെ നിരക്കുകളിലെ മാറ്റം എന്നിവയെല്ലാം സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കും.

Gold price today Gold Price Kerala Today സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

Next Gallery

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola