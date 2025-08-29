Gold price Today 29 August 2025: കുതിച്ച് സ്വർണവില; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര, ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് എത്രയെന്ന് അറിയാം

Gold Price In Kerala Today: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 65 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 9470 രൂപയാണ്.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 500 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 75760 ആയി.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ സ്വർണവില, ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളുടെ നിരക്കുകളിലെ മാറ്റം എന്നിവയെല്ലാം സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കും.
Horoscope 28 August 2025: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം