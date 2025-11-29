Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1000 രൂപ! സ്വർണവില 95,000ന് മുകളിൽ; നിരക്കറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 29 November 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വർണവില ഇപ്പോൾ.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണനിരക്ക് 95,000ന് മുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നവംബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഒറ്റയടിക്ക് 1000 രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന്റെ വില 95,200 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാമിന് 125 രൂപ വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണിവില 11900 രൂപയാണ്.
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 94,200 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,775 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിവില.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ 5നാണ്. 89,080 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് വില.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 95,200 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
Ardha Kendra Yog 2025: ഡിസംബർ 8 മുതൽ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടവും