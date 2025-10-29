English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധനവ്; ഒറ്റയടിയ്ക്ക് കൂടിയത് 560 രൂപ!

Kerala Gold Rate Latest Updates: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവില ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 90000 ൽ താഴെ എത്തിയെങ്കിലും ഇന്ന് വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവില ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 90000 ൽ താഴെ എത്തിയെങ്കിലും ഇന്ന് വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇടയ്ക്ക് വർധിച്ച സ്വർണ്ണവില ഈ മാസം 10 ന് വീണ്ടും 90000 ൽ താഴെ എത്തിയിരുന്നു. ശേഷം വീണ്ടും വില വർധിക്കുകയായിരുന്നു.   

ഇന്ന് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 560 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 89,160 രൂപയാണ്  

ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കൂടി. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 11,145 ആയി.  

ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ടു തവണയായി കുറഞ്ഞത് 1800 രൂപയാണ്. ഇതോടെ സ്വർണ്ണ വില ഇന്നലെ 88600 ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് വീണ്ടും വിലയിൽ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു

ഏകദേശം പത്തു ദിവസത്തിനിടെ പവനിൽ 9000 രൂപയുടെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഇന്ന് സ്വർണവില ഉയർന്നത് അനന്ത ശ്രദ്ധേയം.

ഈ മാസം സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒക്ടോബര്‍ മൂന്നിനായിരുന്നു. അന്ന് 86,560 രൂപയായിരുന്നു വില

ഏറ്റവും കൂടിയ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒക്ടോബർ 17 നായിരുന്നു.  അത് സ്വർണ്ണവിലയിലെ സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡ് ആയിരുന്നു.

അമേരിക്കയില്‍ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. 

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് വില വര്‍ധനയ്ക്ക് കാരണം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം... ഒക്ടോബർ 01: 87,440, ഒക്ടോബർ 02: 87,040, ഒക്ടോബർ 03: 86,920, ഒക്ടോബർ 04: 87,560, ഒക്ടോബർ 05: 87,560, ഒക്ടോബർ 06: 88,560, ഒക്ടോബർ 07: 89,480, ഒക്ടോബർ 08: 90,320, ഒക്ടോബർ 08: 90,880 (വൈകുന്നേരം), ഒക്ടോബർ 09: 91,040, ഒക്ടോബർ 10: 89680 (രാവിലെ), 90720 (വൈകുന്നേരം), ഒക്ടോബർ 11: 91,120 (രാവിലെ), 91,720 (വൈകുന്നേരം), ഒക്ടോബർ 12: 91,720, ഒക്ടോബർ 13: 91,960, ഒക്ടോബർ 14: 94,360, ഒക്ടോബർ 15: 94,520, ഒക്ടോബർ 16: 94,520, ഒക്ടോബർ 17: 97,360, ഒക്ടോബർ 18: 95,960, ഒക്ടോബർ 19: 95,960, ഒക്ടോബർ 20: 95,840, ഒക്ടോബർ 21: 97,360 (രാവിലെ), 95,760 (വൈകുന്നേരം), ഒക്ടോബർ 22: 93,280 (രാവിലെ), 92,320 (വൈകുന്നേരം), ഒക്ടോബർ 23: 91,720, ഒക്ടോബർ 24: 92,000 (രാവിലെ)  91,200 (വൈകുന്നേരം), ഒക്ടോബർ 25: 91,200, ഒക്ടോബർ 26: 92,120, ഒക്ടോബർ 27: 91,280 (രാവിലെ) 90,400 (വൈകുന്നേരം ), ഒക്ടോബർ 28: 89,800 (രാവിലെ) 88,600 (വൈകുന്നേരം) 

