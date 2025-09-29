English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില 85000 കടന്നു; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്ര!

Gold Rate in Kerala Today 29 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു. ഇന്ന് പവന് 680 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
  • Sep 29, 2025, 10:49 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 85 രൂപ കൂടി 10,670 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. പവന് 680 രൂപ വർധിച്ചു. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 85,360 രൂപയാണ് വില. ഈ മാസം മാത്രം സ്വർണത്തിന് കൂടിയത് 7,720 രൂപയാണ്.

1-Sep-25 Rs. 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep-25 77800 3-Sep-25 78440 4-Sep-25 78360

5-Sep-25 78920 6-Sep-25   79560 7-Sep-25 79560 8-Sep-25 79480 (Morning) 8-Sep-25 79880 (Evening)

9-Sep-25 80880 10-Sep-25 81040 11-Sep-25 81040 12-Sep-25 81600 13-Sep-25 81520

14-Sep-25 81520 15-Sep-25 81440 16-Sep-25 82080 17-Sep-25 81920 18-Sep-25 81520 19-Sep-25 81640

20-Sep-25 82240 21-Sep-25 82240 22-Sep-25 82560 (Morning) 22-Sep-25 82920 (Evening) 23-Sep-25 83840 (Morning) 23-Sep-25 84840 (Evening)

24-Sep-25 84600 25-Sep-25 83920 26-Sep-25 84240 27-Sep-25 84680 28-Sep-25 84680 29-Sep-25 Rs. 85,360 (Highest of Month)

Gold price today gold rate today 29 september 2025 സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

