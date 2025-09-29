Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില 85000 കടന്നു; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്ര!

Gold Rate in Kerala Today 29 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു. ഇന്ന് പവന് 680 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 85 രൂപ കൂടി 10,670 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. പവന് 680 രൂപ വർധിച്ചു. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 85,360 രൂപയാണ് വില. ഈ മാസം മാത്രം സ്വർണത്തിന് കൂടിയത് 7,720 രൂപയാണ്.
1-Sep-25 Rs. 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep-25 77800 3-Sep-25 78440 4-Sep-25 78360
5-Sep-25 78920 6-Sep-25 79560 7-Sep-25 79560 8-Sep-25 79480 (Morning) 8-Sep-25 79880 (Evening)
9-Sep-25 80880 10-Sep-25 81040 11-Sep-25 81040 12-Sep-25 81600 13-Sep-25 81520
14-Sep-25 81520 15-Sep-25 81440 16-Sep-25 82080 17-Sep-25 81920 18-Sep-25 81520 19-Sep-25 81640
20-Sep-25 82240 21-Sep-25 82240 22-Sep-25 82560 (Morning) 22-Sep-25 82920 (Evening) 23-Sep-25 83840 (Morning) 23-Sep-25 84840 (Evening)
24-Sep-25 84600 25-Sep-25 83920 26-Sep-25 84240 27-Sep-25 84680 28-Sep-25 84680 29-Sep-25 Rs. 85,360 (Highest of Month)
