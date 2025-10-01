English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Kerala Today: 87,000 തൊട്ട് സ്വ‍ർണവില! കേരളത്തിൽ സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ

Gold Rate in Kerala Today 1 October 2025: സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. സംസ്ഥാത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 87,000 രൂപയായി.
  • Oct 01, 2025, 11:29 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10,875 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.

2 /7

പവന് ഇന്ന് 880 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലെത്തി.

3 /7

ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വർണവില 87,000ത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 87,000 രൂപയാണ്.

4 /7

ഇന്നലെ പവന് 920 രൂപ വർധിച്ച് റെക്കോർഡ് വിലയിൽ എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് വൈകിട്ട് 640 രൂപ കുറഞ്ഞു.

5 /7

ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 10,875 രൂപയാണ് നിരക്ക്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 8940 ആണ്.

6 /7

14 കാരറ്റിന് 6960 രൂപയാണ്. 9 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് 4490 രൂപയാണ്.

7 /7

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവ, നികുതികൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

Gold rate സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില

