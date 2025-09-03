English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold price Today 3 September 2025: റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് കുതിപ്പ്; സ്വർണവില 78,000ന് മുകളിൽ

Gold Price in Kerala Today: ഓണം അടുത്തതോടെ വലിയ കുതിപ്പാണ് സ്വർണവിലയിൽ കാണുന്നത്.
  • Sep 03, 2025, 11:06 AM IST
1 /7

സെപ്തംബർ മാസം തുടക്കം തന്നെ വലിയ കുതിപ്പോടെയാണ് സ്വർണവിപണി തുറന്നത്.

2 /7

സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് വൻ കുതിപ്പ് തുടരുന്നത്.

3 /7

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 78,000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് കേരളത്തിലെ നിരക്ക്.

4 /7

ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സ്വർണവില 78,000 കടന്നിരിക്കുന്നത്. 

5 /7

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 640 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 77,800 രൂപയായി.

6 /7

ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഉൾപ്പെടെ ഇത് 78,000ന് മുകളിലാകും.

7 /7

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 9,805 രൂപയാണ്. ചിങ്ങ മാസം വിവാഹ സീസൺ കൂടി ആയതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്.

Gold price today gold rate today 3 September 2025 സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

