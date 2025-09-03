Gold price Today 3 September 2025: റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് കുതിപ്പ്; സ്വർണവില 78,000ന് മുകളിൽ

Gold Price in Kerala Today: ഓണം അടുത്തതോടെ വലിയ കുതിപ്പാണ് സ്വർണവിലയിൽ കാണുന്നത്.
സെപ്തംബർ മാസം തുടക്കം തന്നെ വലിയ കുതിപ്പോടെയാണ് സ്വർണവിപണി തുറന്നത്.
സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് വൻ കുതിപ്പ് തുടരുന്നത്.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 78,000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് കേരളത്തിലെ നിരക്ക്.
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സ്വർണവില 78,000 കടന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 640 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 77,800 രൂപയായി.
ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഉൾപ്പെടെ ഇത് 78,000ന് മുകളിലാകും.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 9,805 രൂപയാണ്. ചിങ്ങ മാസം വിവാഹ സീസൺ കൂടി ആയതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്.
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!