  • Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വ‍ർണവില; ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണവില അറിയാം

Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വ‍ർണവില; ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണവില അറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 30 October 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വ‍ർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
  • Nov 02, 2025, 10:16 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.

കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.

ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 11,275 രൂപയാണ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 90,200 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില (ഗ്രാമിന്) 1-Nov-25- 2025 11,275 2-Nov-25- 2025 11,275

ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില (പവന്) 1-Nov-25- 2025 90200 2-Nov-25- 2025 90,200

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

