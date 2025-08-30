Kerala Gold Rate 30 August 2025: സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1200 രൂപ

Kerala Gold Rate 26 ആഗസ്റ്റ് 2025: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ. ഇന്നലെ പവന് 520 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ഇന്ന് 1200 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ. ഇന്നലെ പവന് 520 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ഇന്ന് 1200 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഈ മാസം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് സ്വർണവില റെക്കോർഡ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
ഇതോടെ 76,960 രൂപയാണ് ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 150 രൂപയാണ് വര്ധിച്ചത്. 9620 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന്റെ വില
ആഗസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ 73,200 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്ണവില. ഒരു മാസം കൊണ്ട് 3700 രൂപയാണ് വര്ധിച്ചത്
എട്ടിന് 75,760 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്ണവില. പിന്നീട് 20-ാം തീയതി വരെയുള്ള കാലയളവില് 2300 രൂപ താഴ്ന്ന സ്വര്ണവില തുടര്ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില് തിരിച്ചുകയറുന്നതാണ് കണ്ടത്.
ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് അമേരിക്ക 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയത് അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചത്
ട്രംപ് നയത്തെ തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യന് ഓഹരി വിപണി ഇടിവിലാണ്. ഇതോടെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് കൂടുതല് ആളുകള് സ്വര്ണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതാണ് സ്വര്ണവില ഉയരാന് കാരണം എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ
ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില; ആഗസ്റ്റ് 1 73200, ആഗസ്റ്റ് 2-74320, ആഗസ്റ്റ് 3-74320, ആഗസ്റ്റ് 4-74360, ആഗസ്റ്റ് 5-74960, ആഗസ്റ്റ് 6-75040, ആഗസ്റ്റ്7-75200, ആഗസ്റ്റ് 8-75760, ആഗസ്റ്റ് 9-75560, ആഗസ്റ്റ് 10-75560, ആഗസ്റ്റ് 11-75000, ആഗസ്റ്റ് 12-74360, ആഗസ്റ്റ് 13-74320, ആഗസ്റ്റ് 14-74320, ആഗസ്റ്റ് 15-74240, ആഗസ്റ്റ് 16-74200, ആഗസ്റ്റ് 17, 18- 74200, ആഗസ്റ്റ് 19- 73880, ആഗസ്റ്റ് 20-73440, ആഗസ്റ്റ് 21-73840, ആഗസ്റ്റ് 22-73720, ആഗസ്റ്റ് 23, 24-74520, ആഗസ്റ്റ് 25- 74440, ആഗസ്റ്റ് 26-74840, ആഗസ്റ്റ് 27 -75120, ആഗസ്റ്റ് 28-75240, ആഗസ്റ്റ് 29-75760, ആഗസ്റ്റ് 30-76960
