Gold Rate Kerala Today: വൻ ഇടിവ്, സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെ! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും

Gold Rate in Kerala Today 30 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം. ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞു.
ഡിസംബർ 23ന് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്കെത്തിയ സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങുകയാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 2,240 രൂപയുടെ വൻ ഇടിവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 99,880 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന്റെ വില.
ഒരു ഗ്രാമിന് 285 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 12,485 രൂപയിലെത്തി നിൽതക്കുകയാണ്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് 1,04,440 രൂപയാണ്. ഡിസംബർ 27നായിരുന്നു ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏറ്റവും കുറവ് ഡിസംബർ 9ന് ആയിരുന്നു. 94,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
