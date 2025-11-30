English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...

Gold Rate in Kerala Today 30 November 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില 95,000ന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. 

 

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർ‌ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെയാണ് സ്വർണവിലയുള്ളത്. 

 
ഒറ്റയടിക്ക് 1000 രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഇന്നലെ കൂടിയത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പവന്റെ വില 95,200 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.  

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 125 രൂപയാണ് ഇന്നലെ വർധിച്ചത്. ​ഗ്രാമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിപണിവില 11,900 രൂപയാണ്.     

നവംബർ 28ന് ഒരു പവന് 94,200 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,775 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിവില.    

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ 5നാണ്. 89,080 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് വില.    

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 95,200 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.         

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

