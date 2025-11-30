Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...

Gold Rate in Kerala Today 30 November 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില 95,000ന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെയാണ് സ്വർണവിലയുള്ളത്.
ഒറ്റയടിക്ക് 1000 രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഇന്നലെ കൂടിയത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പവന്റെ വില 95,200 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 125 രൂപയാണ് ഇന്നലെ വർധിച്ചത്. ഗ്രാമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിപണിവില 11,900 രൂപയാണ്.
നവംബർ 28ന് ഒരു പവന് 94,200 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,775 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിവില.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ 5നാണ്. 89,080 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് വില.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 95,200 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
