Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്ക്! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 30 October 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വില കൂടിയെങ്കിലും ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
1400 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 88,360 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 175 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,045 രൂപയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്നലെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി സ്വർണവില വർധിച്ചിരുന്നു. ശേഷം ഇന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
ഒക്ടോബർ 28നാണ് സ്വർണവില 90,000 താഴേക്ക് എത്തിയത്.
ഒക്ടോബർ 17, 21 തിയതികളിലാണ് സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലെത്തിയിരുന്നത്. 97,360 രൂപയായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിലെ നിരക്ക്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഒക്ടോബർ 3ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 86,560 രൂപയാണ്
