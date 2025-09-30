Gold Rate in Kerala Today 30 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണം. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 86,760 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10,845 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
1-Sep-25 Rs. 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep-25 77800 3-Sep-25 78440 4-Sep-25 78360 5-Sep-25 78920 6-Sep-25 79560 7-Sep-25 79560
8-Sep-25 79480 (Morning) 8-Sep-25 79880 (Evening) 9-Sep-25 80880 10-Sep-25 81040 11-Sep-25 81040
12-Sep-25 81600 13-Sep-25 81520 14-Sep-25 81520 15-Sep-25 81440 16-Sep-25 82080
17-Sep-25 81920 18-Sep-25 81520 19-Sep-25 81640 20-Sep-25 82240 21-Sep-25 82240
22-Sep-25 82560 (Morning) 22-Sep-25 82920 (Evening) 23-Sep-25 83840 (Morning) 23-Sep-25 84840 (Evening) 24-Sep-25 84600
25-Sep-25 83920 26-Sep-25 84240 27-Sep-25 84680 28-Sep-25 84680 29-Sep-25 Rs. 85,360 30-Sep-25 Rs. 86,760 (Highest of Month)