Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില; 800 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വർധന, നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 31 October 2025: സ്വർണവിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം ഉപഭോക്താക്കളിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധന. വലിയ രീതിയിലുള്ള വർധനവാണ് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കൂടുമോ കുറയുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് അറിയാം.
880 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില വീണ്ടും 90,000ന് അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 89,960 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്ന് കൂടിയത് 110 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് 11245 രൂപയിലാണ്.
ഇന്നലെ രാവിലെ വിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും വൈകിട്ടോടെ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 28ന് 90,000ന് താഴേക്ക് എത്തിയ സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഒക്ടോബർ 17, 21 തിയതികളിലാണ് സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലെത്തിയിരുന്നത്. 97,360 രൂപയായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിലെ നിരക്ക്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഒക്ടോബർ 3ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 86,560 രൂപയാണ്
