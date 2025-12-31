Gold Rate Kerala Today: വർഷം അവസാനിക്കുന്ന വിലക്കുറവോടെ..! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്...

Gold Rate in Kerala Today 31 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില താഴേക്കിറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ ആറാം ദിനവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 240 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 99,640 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രണ്ടായിരം രൂപയിലധികം കുറഞ്ഞ് സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ താഴെയെത്തിയിരുന്നു.
ഒരു ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 12,455 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് 1,04,440 രൂപയാണ്. ഡിസംബർ 27നായിരുന്നു ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏറ്റവും കുറവ് ഡിസംബർ 9ന് ആയിരുന്നു. 94,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
