  Malayalam News
  Photos
  Gold Rate in Kerala Today 31 Oct 2025: വീണ്ടും 90,000 കടന്നു സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും ഉയർന്നു

Gold Rate in Kerala Today 31 Oct 2025: വീണ്ടും 90,000 കടന്നു സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും ഉയർന്നു

Latest Gold Rate in Kerala Today 31 October 2025: കുറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കുതിച്ചുപൊങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്

 

ഇന്ന് രാവിലെ പവന് 880 രൂപ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പവന് 440 രൂപയും കൂടി.

 
ഇന്നത്തെ വർദ്ധനവോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർ‍ണത്തിന്റെ വില വീണ്ടും 90,000 കടന്നു.   

ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പവന് ആകെ കൂടിയത് 1,320 രൂപയാണ്. 

ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 90,400 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാമിന് 11,360 ആയി ഉയർന്നു     

ഇതോടെ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിലേക്കാണ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കുതിപ്പ്.  

ഇന്ന് ഒരു പവൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി ഒക്കെയായി 1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും   

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 90,400 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം    

Gold price today Gold rate update Gold price Gold rate സ്വർണ്ണവില സ്വർണ്ണനിരക്ക്

