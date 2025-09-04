Gold price Today 4 September 2025: നേരിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...

Gold price Today 4 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം.
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. സർവകാല റെക്കോർഡിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് സ്വർണവില ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
80 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന്റെ വില 78,360 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9795 രൂപയായി വിപണിവില.
ഇന്നലെ സെപ്റ്റംബർ 3ന് സർവകാല റെക്കോർഡിലായിരുന്നു സ്വർണവില. 78,440 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു പവന്റെ വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 9805 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിവില.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവന് 78,360 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 9795 രൂപയുമാണ് വില.
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സ്വർണവില 78,000 കടന്നിരിക്കുന്നത്.
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!