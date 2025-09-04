English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold price Today 4 September 2025: നേരിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...

Gold price Today 4 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം. 

 

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. സർവകാല റെക്കോർഡിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് സ്വർണവില ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

 
1 /5

80 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന്റെ വില 78,360 രൂപയായി.   

2 /5

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9795 രൂപയായി വിപണിവില.   

3 /5

ഇന്നലെ സെപ്റ്റംബർ 3ന് സർവകാല റെക്കോർഡിലായിരുന്നു സ്വർണവില. 78,440 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു പവന്റെ വില. ഒരു ​ഗ്രാമിന് 9805 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിവില.   

4 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവന് 78,360 രൂപയും ഒരു ​ഗ്രാമിന് 9795 രൂപയുമാണ് വില.  

5 /5

ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സ്വർണവില 78,000 കടന്നിരിക്കുന്നത്.   

Gold price Gold rate Kerala gold price കേരളത്തിലെ സ്വർണവില

Next Gallery

Todays Horoscope 04 September 2025: ഇന്ന് ഉത്രാടം; ഒന്നാം ഓണത്തിന് നേട്ടമോ കോട്ടമോ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola