Gold price Today 5 September 2025: പൊന്നിനെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും..! ഓണത്തിന് സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു

Gold price Today 5 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്. സർവകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വില.
80,000 രൂപയ്ക്കടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വർണവില. ഈ പോക്ക് പോയാൽ അധികം താമസിക്കാതെ ആ വിലയിലേക്ക് സ്വർണവില എത്തും
560 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില 78,920 രൂപയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 70 രൂപയാണ് കൂടിയത്. 9865 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില.
ഇന്നലെ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞെങ്കിലും 80 രൂപ മാത്രമാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇന്ന് വലിയ കുതിപ്പാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവടിങ്ങളിലും ഒരു പവന് 78,920 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 9865 രൂപയുമാണ് വില.
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സ്വർണവില 78,000 കടന്നിരിക്കുന്നത്.
