Gold Price Today 7th August 2025: കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണം; ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ!

Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
  • Aug 07, 2025, 10:37 AM IST
1 /7

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

2 /7

കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം.

3 /7

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 20 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു പവന് 160 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

4 /7

ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 9,400 രൂപയായി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 75,200 ആയി.

5 /7

ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണം റെക്കോർഡ് വിലയിൽ എത്തിയിരുന്നു. 75,040 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില.

6 /7

ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം, രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണത്തിൻറെ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

7 /7

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതും സ്വർണവില വർധിക്കാൻ കാരണമായതായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Gold rate Gold Rate August 7 സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

