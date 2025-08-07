Gold Price Today 7th August 2025: കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണം; ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ!

Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 20 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു പവന് 160 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 9,400 രൂപയായി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 75,200 ആയി.
ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണം റെക്കോർഡ് വിലയിൽ എത്തിയിരുന്നു. 75,040 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില.
ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം, രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണത്തിൻറെ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതും സ്വർണവില വർധിക്കാൻ കാരണമായതായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
