Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും വർധന; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്ര?

Gold Rate in Kerala Today 7 october 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം.
സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധന. ഗ്രാമിന് 115 രൂപ വർധിച്ചു.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 11,185 രൂപയാണ്. പവന് 920 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 89,480 രൂപയാണ് വില. ഒന്നരമാസത്തിനിടെ 11,840 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായത്.
യുഎസിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളാണ് സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നതിന് പിന്നിലെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
1-Oct-25- 87000 (Morning) 1-Oct-25- 87440 (Evening) 2-Oct-25- 87040 3-Oct- 25- 86,560 (Lowest of Month) (Morning)
3-Oct-25- 86920 (Evening) 4-Oct-25- 87560 5-Oct-25- 87560 6-Oct-25- 88,560 (Highest of Month)
