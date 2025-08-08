English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold price Today 8th August 2025: നിലംതൊടാതെ പറന്ന് സ്വർണവില... പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ, ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ

Gold Price in Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധനവ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
  • Aug 08, 2025, 10:08 AM IST
1 /7

കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില. ഇന്നും സ്വർണത്തിന് വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.

2 /7

ഗ്രാമിന് 70 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 9470 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

3 /7

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 560 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 75,760 രൂപയായി ഉയർന്നു.

4 /7

ഇന്നലെ സ്വർണവില 75000 കടന്ന് പുതിയ റെക്കോർഡിൽ എത്തിയിരുന്നു. 75,200 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില.

5 /7

ഈ മാസത്തെ സ്വ‍ർണവില (പവൻ)   1-Aug-25 73,200 (Lowest of Month) 2-Aug-25 74320 3-Aug-25 74320 4-Aug-25 74360 5-Aug-25 74960 6-Aug-25 75040 7-Aug-25 75200 8-Aug-25  75,760 (Highest of Month)

6 /7

ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം, രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ സ്വർണവില, ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

7 /7

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി നിരവധി ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതും സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമായതായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

