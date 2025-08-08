Gold price Today 8th August 2025: നിലംതൊടാതെ പറന്ന് സ്വർണവില... പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ, ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ

Gold Price in Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധനവ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില. ഇന്നും സ്വർണത്തിന് വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
ഗ്രാമിന് 70 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 9470 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 560 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 75,760 രൂപയായി ഉയർന്നു.
ഇന്നലെ സ്വർണവില 75000 കടന്ന് പുതിയ റെക്കോർഡിൽ എത്തിയിരുന്നു. 75,200 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില.
ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില (പവൻ) 1-Aug-25 73,200 (Lowest of Month) 2-Aug-25 74320 3-Aug-25 74320 4-Aug-25 74360 5-Aug-25 74960 6-Aug-25 75040 7-Aug-25 75200 8-Aug-25 75,760 (Highest of Month)
ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം, രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ സ്വർണവില, ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി നിരവധി ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതും സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമായതായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
