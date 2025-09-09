Gold price Today 9 September 2025: പിടിവിട്ട് സ്വർണവില; പവന് 80,000ന് മുകളിൽ

Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു. ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. വൻ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില 80,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ്.
ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10,110 രൂപയാണ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 80,880 ആണ്.
1-Sep 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep 77800 3-Sep 78440
4-Sep 78360 5-Sep 78920 6-Sep 79560
7-Sep 79560 8-Sep 79880 9-Sep 80,880 (Highest of Month)
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സ്വർണവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
