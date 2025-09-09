English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold price Today 9 September 2025: പിടിവിട്ട് സ്വർണവില; പവന് 80,000ന് മുകളിൽ

Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു. ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണവില അറിയാം.
  • Sep 09, 2025, 10:16 AM IST
സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. വൻ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില 80,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ്.

ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10,110 രൂപയാണ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 80,880 ആണ്.

1-Sep 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep 77800 3-Sep 78440

4-Sep 78360 5-Sep 78920 6-Sep 79560

7-Sep 79560 8-Sep 79880 9-Sep 80,880 (Highest of Month)

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സ്വർണവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

Gold price today gold rate today 9 September 2025 സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

