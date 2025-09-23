Kerala Gold Price Today: എന്റെ പൊന്നോ, ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സ്വർണവില 85,000ലേക്ക്; ഇന്ന് ആകെ കൂടിയത് ഇത്രയും

Kerala Gold Price Today 23 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും വലിയ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
രണ്ട് തവണയാണ് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് വില കൂടിയത്. രണ്ട് തവണയായി 2000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് ഇന്ന് വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
രാവിലെ 920 രൂപയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 1000 രൂപയുമാണ് ഒരു പവന് കൂടിയത്. ആകെ 1920 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 84,840 രൂപയായിരിക്കുകയാണ് വില.
ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്ന് ആകെ കൂടിയത് 240 രൂപയാണ്. 10,605 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്ന് വില.
ഈ മാസം ആദ്യം 77,640 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്ണവില. സെപ്തംബര് 9 നാണ് വില എണ്പതിനായിരം കടക്കുന്നത്. ഈ മാസം ആദ്യം 77,640 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്ണവില.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നിരക്കുകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ, നികുതികൾ, വിനിമയ നിരക്കുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കും.
