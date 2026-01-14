English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate January 14: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു തന്നെ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം!

കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
  • Jan 14, 2026, 10:15 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.

ഇന്നലെ (ജനുവരി 13, 2026)  104520 രൂപയായിരുന്ന സ്വർണവില ഇന്ന് 105320 ആയി ഉയർന്നു.

1-Jan-26 Rs. 99,040 (Lowest of Month) 2-Jan-26 99880 3-Jan-26 99600

4-Jan-26 99600 5-Jan-26 (Morning) 100760 5-Jan-26 (Afternoon) 101080

5-Jan-26 (Evening)  101360 6-Jan-26 101800 7-Jan-26 (Morning) 102280 7-Jan-26 (Evening) 101400

8-Jan-26 101200 9-Jan-26 (Morning) 101720 9-Jan-26 (Evening) 102160 10-Jan-26 103000

11-Jan-26 103000 12-Jan-26 104240 13-Jan-26  104520 14-Jan-26  1,05,320 (Highest of Month)

