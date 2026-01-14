Gold Rate January 14: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു തന്നെ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം!

കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
ഇന്നലെ (ജനുവരി 13, 2026) 104520 രൂപയായിരുന്ന സ്വർണവില ഇന്ന് 105320 ആയി ഉയർന്നു.
1-Jan-26 Rs. 99,040 (Lowest of Month) 2-Jan-26 99880 3-Jan-26 99600
4-Jan-26 99600 5-Jan-26 (Morning) 100760 5-Jan-26 (Afternoon) 101080
5-Jan-26 (Evening) 101360 6-Jan-26 101800 7-Jan-26 (Morning) 102280 7-Jan-26 (Evening) 101400
8-Jan-26 101200 9-Jan-26 (Morning) 101720 9-Jan-26 (Evening) 102160 10-Jan-26 103000
11-Jan-26 103000 12-Jan-26 104240 13-Jan-26 104520 14-Jan-26 1,05,320 (Highest of Month)
Gold Rate Kerala Today: കുതിച്ചുയർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...