/Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടക്കം! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് എത്ര?

Gold Rate in Kerala Today 01 August 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴും ആശങ്ക നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം...
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. 280 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,05,760 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,220 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
ഓഗസ്റ്റ് മാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ ചെറിയ പ്രതീക്ഷ നിറയ്ക്കുന്നതാണ്.
ജൂലൈ 23ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,08,000 രൂപയാണ് അടുത്തിടെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.