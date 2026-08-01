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Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടക്കം! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് എത്ര?

Written ByKarthika V
Published: Aug 01, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:14 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 01 August 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴും ആശങ്ക നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 

 

ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം...

 

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സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. 280 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,05,760 രൂപയായി. 

 

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ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,220 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. 

 

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ഓ​ഗസ്റ്റ് മാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ ചെറിയ പ്രതീക്ഷ നിറയ്ക്കുന്നതാണ്. 

 

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ജൂലൈ 23ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,08,000 രൂപയാണ് അടുത്തിടെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. 

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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