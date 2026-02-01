Gold Rate Kerala Today: ബജറ്റ് ദിനത്തിലെ സ്വർണവില എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 01 February 2026: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണവിലയിൽ കുറവാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില നോക്കാം...
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ 6320 രൂപയാണ് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണവില ഇപ്പോൾ താഴേക്കിറങ്ങി 1,17,760 എന്ന നിരക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 790 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,720 രൂപയായിരുന്നു. ഇന്നും ഇതേ നിരക്കിലാണ് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 എന്ന സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ നിന്നാണ് സ്വർണവില താഴേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
വെള്ളി വിലയിലും ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 320 രൂപയാണ് വില.
