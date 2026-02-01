English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: ബജറ്റ് ദിനത്തിലെ സ്വർണവില എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate Kerala Today: ബജറ്റ് ദിനത്തിലെ സ്വർണവില എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 01 February 2026: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണവിലയിൽ കുറവാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 

 

ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...

 
1 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില നോക്കാം...  

2 /5

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ 6320 രൂപയാണ് ഒരു പവന് കുറ‍ഞ്ഞത്. കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർ‌ണവില ഇപ്പോൾ താഴേക്കിറങ്ങി 1,17,760 എന്ന നിരക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.   

3 /5

ഒരു ​ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 790 രൂപ കുറ‍ഞ്ഞ് 14,720 രൂപയായിരുന്നു. ഇന്നും ഇതേ നിരക്കിലാണ് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

4 /5

ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 എന്ന സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ നിന്നാണ് സ്വർണവില താഴേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.  

5 /5

വെള്ളി വിലയിലും ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഒരു ​ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 320 രൂപയാണ് വില.   

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Union Budget 2026: പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമോ? വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതുമായ സാധനങ്ങൾ ഇവയാണ്...

You May Like

Sponsored by Taboola