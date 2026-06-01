/Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില താഴേക്ക്

Gold Rate in Kerala Today 01 June 2026: സ്വര്ണ്ണം വാങ്ങാന് പോവാണോ? ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
ഇന്ന് താഴേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,14,560 രൂപയിലെത്തി.
ഒരു ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,320 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
രണ്ട് ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു സ്വർണ്ണനിരക്ക്.
ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,15,160 രൂപയുംഒരു ഗ്രാമിന് 14,395 രൂപയും ആയിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഉച്ചയോടെ 1,14,560 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.