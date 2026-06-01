Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില താഴേക്ക്

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 01, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 10:15 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 01 June 2026: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോവാണോ? ഇന്നത്തെ വില അറിയാം

 

1/5

ഇന്ന് താഴേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,14,560 രൂപയിലെത്തി. 

 

2/5

ഒരു ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,320 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്. 

 

3/5

രണ്ട് ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു സ്വർണ്ണനിരക്ക്.

 

4/5

ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,15,160 രൂപയുംഒരു ഗ്രാമിന് 14,395 രൂപയും ആയിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.

 

5/5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഉച്ചയോടെ 1,14,560 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

 

