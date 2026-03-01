English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം, അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...

Gold Rate Kerala Today: മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം, അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...

Gold Rate in Kerala Today 01 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വില വർധിച്ചിരുന്നു. 

 

എത്ര രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം...

 
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വില വർധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ഏറ്റവും നിരക്കിലാണ് ഇന്നലെ സ്വർണവ്യാപാരം നടന്നത്.   

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പവന് 2,920 രൂപ വർധിച്ച് 1,23,720 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാമിന് 365 രൂപ കൂടി 15,465 രൂപയിലുമെത്തി. ഇതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,23,720 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.       

ഇന്നലെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി 5,240 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ പ്രകടമായത്.  

മാർച്ച് മാസത്തിലെ ആദ്യ ദിവസമായ ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെയാണ് സ്വർണവില തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നിരക്ക് കൂടുമോ കുറയുമോ എന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം.   

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

