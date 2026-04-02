Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ? ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 02 April 2026: സംസ്ഥാന സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുംര, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 1120 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 1,11,040 രൂപയായി.
140 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞത്. 13,880 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ രണ്ട് സ്വർണത്തിന് വില കൂടിയിരുന്നു. 2280 രൂപയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം പവന് കൂടിയത്.
2026 ജനുവരി 31ന് ആണ് സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡായ 1,31,160 എന്ന നിരക്കിലേക്ക് എത്തിയത്.
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില വർധിച്ചു; ഇന്ന് പവന് കൂടിയത് ഇത്ര! സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?