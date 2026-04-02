  • Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ? ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ? ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 02 April 2026: സംസ്ഥാന സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. 

 

ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുംര, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.  

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 1120 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 1,11,040 രൂപയായി.   

140 രൂപയാണ് ഒരു ​ഗ്രാമിന് ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞത്. 13,880 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

ഇന്നലെ രണ്ട് സ്വർണത്തിന് വില കൂടിയിരുന്നു. 2280 രൂപയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം പവന് കൂടിയത്.   

2026 ജനുവരി 31ന് ആണ് സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡായ 1,31,160 എന്ന നിരക്കിലേക്ക് എത്തിയത്. 

