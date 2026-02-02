Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 6640 രൂപ!

Kerala Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്. പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 6640 രൂപയാണ്.
Kerala Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്.
പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 6640 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില 1,11,1200 ആയി.
ഗ്രാമിന് 830 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 13,890 രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്.
റെക്കോര്ഡുകള് കുറിച്ച സ്വര്ണവിലയില് തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് വന് ഇടിവുണ്ടായത്. ശനിയാഴ്ച പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 6320 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്ന് 6,640 രൂപയും കുറഞ്ഞു.
ഡിസംബര് 23 നാണ് സ്വര്ണവില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ആഗോള വിപണിയില് നിലനില്ക്കുന്ന അസ്ഥിരത അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സ്വര്ണവിലയില് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
ഗ്രീന്ലാന്ഡിന്റെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് എതിരഭിപ്രായം പറയുന്ന യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് മേല് കൂടുതല് തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും ഇറാനെതിരെ സൈനിക നീക്കം നടത്താന് അമേരിക്ക ആലോചിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകളുമാണ് വിപണിയില് അസ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം.
ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില അറിയാം... ഫെബ്രുവരി 01: 117760, ഫെബ്രുവരി 02: 111120