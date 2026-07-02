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Gold Rate Kerala Today: വൈകിട്ടോടെ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്! ആശങ്കയായി സ്വർണവില ഉയരുന്നു...

Written ByKarthika V
Published: Jul 02, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:35 PM IST

Gold Rate in Kerala Today 02 July 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

 

 

 

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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു. 1360 രൂപയാണ് വൈകിട്ടോടെ സ്വർണത്തിന് കൂടിയത്. ഇതോടെ വില 1,06,800 രൂപയായി. 

 

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170 രൂപയാണ് ഒരു ​ഗ്രാമിന് കൂടിയത്. 13,350 രൂപയാണ് ഒരു ​ഗ്രാമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില. 

 

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ഇന്ന് മൂന്ന് തവണയാണ് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്. രാവിലെ ഉയർന്ന വില ഉച്ചയോടെ താഴുകയും പിന്നീട് വൈകിട്ട് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയുമായിരുന്നു. 

 

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ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവിലയുള്ളത്. 

 

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ജൂലൈ 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,03,240 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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