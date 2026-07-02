/Gold Rate Kerala Today: വൈകിട്ടോടെ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്! ആശങ്കയായി സ്വർണവില ഉയരുന്നു...

Gold Rate in Kerala Today 02 July 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു. 1360 രൂപയാണ് വൈകിട്ടോടെ സ്വർണത്തിന് കൂടിയത്. ഇതോടെ വില 1,06,800 രൂപയായി.
170 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാമിന് കൂടിയത്. 13,350 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില.
ഇന്ന് മൂന്ന് തവണയാണ് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്. രാവിലെ ഉയർന്ന വില ഉച്ചയോടെ താഴുകയും പിന്നീട് വൈകിട്ട് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയുമായിരുന്നു.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവിലയുള്ളത്.
ജൂലൈ 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,03,240 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.