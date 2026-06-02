/Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന് സ്വർണ്ണനിരക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില എത്ര?

Gold Rate in Kerala Today 02 June 2026: സ്വര്ണ്ണം വാങ്ങാന് പോവാണോ? ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് സ്വർണ്ണവില. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 1,14,560 രൂപയാണ്
ഒരു ഗ്രാമിന് 14,320 രൂപയിലുമാണ് വിപണിനിരക്ക്.
രണ്ട് ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്ന്ന സ്വർണ്ണനിരക്ക് ഇന്നലെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,14,560 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ജൂൺ മാസത്തിലെ നിരക്ക് നോക്കാം: ജൂൺ 1- 1,14,560, ജൂൺ 2- 1,14,560.