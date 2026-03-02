Gold Rate Kerala Today: ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം ബാധിച്ചോ? സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?

Gold Rate in Kerala Today 02 March 2026: ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയെ ബാധിച്ചോ? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ വില എത്ര?
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വില കൂടിയ സ്വർണം ഇന്ന് താഴേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
2400 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. 1,24,520 രൂപയിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 300 രൂപ കുറഞ്ഞ് 15,565 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇസ്രയേൽ ഇറാൻ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ അടക്കം വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
Blood Moon Lunar Eclipse 2026: ചന്ദ്രൻ ചുവപ്പണിയുന്നു..! ദോഷങ്ങൾ മാറി, തലവര തെളിയും ഈ രാശിക്കാരുടെ, കടുകിട തെറ്റാത്ത ജ്യോതിഷ പ്രവചനം