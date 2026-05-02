‌Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില; ഇന്ന് വർധനവ്, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 02 May 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഇന്നത്തെ നിരക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
സ്വർണവിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ കുറഞ്ഞ വില ഇന്ന് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവില കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. 240 രൂപയാണ് പവന് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 1,10,680 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 30 രൂപ കൂടി 13,835 രൂപയായി.
ഇന്നലെ നാല് തവണയാണ് സ്വർണവിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത്. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവുമായി സ്വർണവില ഇടിയുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ രാത്രിയോടെ വീണ്ടും വില ഉയർന്നു.