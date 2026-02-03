English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞയിടത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും കൂടി; സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു...

Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞയിടത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും കൂടി; സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു...

Gold Rate in Kerala Today 03 february 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു.

 

രാവിലെ കുറഞ്ഞ സ്വർണവില ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കൂടി. 

 
സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്ക വർധിക്കുകയാണ്.   

1600 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കൂടിയത്. 1,12,880 രൂപയാണ് നിലവിലെ സ്വർണനിരക്ക്.   

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 200 രൂപയും വർധിച്ചു. 14,110 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില.   

ഇന്ന് രണ്ട് തവണയാണ് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്.   

ഇന്നലെ നാല് തവണയും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാിരുന്നു.   

