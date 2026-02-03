Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞയിടത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും കൂടി; സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു...

Gold Rate in Kerala Today 03 february 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു.
രാവിലെ കുറഞ്ഞ സ്വർണവില ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കൂടി.
സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്ക വർധിക്കുകയാണ്.
1600 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കൂടിയത്. 1,12,880 രൂപയാണ് നിലവിലെ സ്വർണനിരക്ക്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 200 രൂപയും വർധിച്ചു. 14,110 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില.
ഇന്ന് രണ്ട് തവണയാണ് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്.
ഇന്നലെ നാല് തവണയും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാിരുന്നു.
