Gold Rate in Kerala Today 03 February 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്.
ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എങ്ങനെ?
1040 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,11,280 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,910 രൂപയായി.
സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ മാത്രം നാലുതവണയാണ് വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്.
ഇന്നലെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രണ്ട് തവണയായി പവന് 9,840 രൂപ വരെ കുറഞ്ഞെങ്കിലും വൈകിട്ടോടെ വിപണി ശക്തമായി തിരിച്ചുകയറിയിരുന്നു.
Kerala BT-39 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?