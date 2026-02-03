English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: കുറ‍ഞ്ഞോ കൂടിയോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?

Gold Rate Kerala Today: കുറ‍ഞ്ഞോ കൂടിയോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?

Gold Rate in Kerala Today 03 February 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. 

 

ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം...

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എങ്ങനെ?  

1040 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറ‍ഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,11,280 രൂപയായി.   

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,910 രൂപയായി.   

സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ മാത്രം നാലുതവണയാണ് വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്.   

ഇന്നലെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രണ്ട് തവണയായി പവന് 9,840 രൂപ വരെ കുറഞ്ഞെങ്കിലും വൈകിട്ടോടെ വിപണി ശക്തമായി തിരിച്ചുകയറിയിരുന്നു.   

