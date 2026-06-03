/Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും മാറ്റമില്ല; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം

Gold Rate in Kerala Today 03 June 2026: സ്വര്ണ്ണം വാങ്ങാന് പോവാണോ? വില അറിയണ്ടേ
ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് സ്വർണ്ണവില. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്നും 1,14,560 രൂപയാണ്
ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്നും 14,320 രൂപയിലാണ് വിപണിനിരക്ക്.
ജൂൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ സ്വർണ്ണനിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,14,560 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ജൂൺ മാസത്തിലെ നിരക്ക് നോക്കാം: ജൂൺ 1- 1,14,560, ജൂൺ 2- 1,14,560, ജൂൺ 3- 1,14,560.