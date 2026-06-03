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Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും മാറ്റമില്ല; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 03, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:53 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 03 June 2026: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോവാണോ? വില അറിയണ്ടേ

 

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ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് സ്വർണ്ണവില. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്നും 1,14,560 രൂപയാണ്

 

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ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്നും 14,320 രൂപയിലാണ് വിപണിനിരക്ക്. 

 

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ജൂൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ സ്വർണ്ണനിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. 

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,14,560 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

 

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ജൂൺ മാസത്തിലെ നിരക്ക് നോക്കാം: ജൂൺ 1- 1,14,560, ജൂൺ 2- 1,14,560, ജൂൺ 3- 1,14,560.

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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