Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വർണ്ണവില

Gold Rate in Kerala 03 March 2026: ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം

 

സ്വര്‍ണ്ണവില മുകളിലേക്കോ? താഴേക്കോ?

 
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പവന് ഇന്ന് 360 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,24,680 രൂപയായി വിപണിനിരക്ക്.  

അതേസമയം, ഒരു ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 15,585 രൂപയിലെത്തി വിപണിനിരക്ക്.  

ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാം തീയതിയും 1,24,520 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.        

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,24,680 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.       

ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള്‍ നോക്കാം: മാർച്ച് 1- 1,26,920, മാർച്ച് 2- 1,24,520, മാർച്ച് 2- 1,25,040, മാർച്ച് 3- 1,24,680.  

