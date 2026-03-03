English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: രണ്ടാം തവണയും വില താഴേക്ക്..! വൈകിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate Kerala Today: രണ്ടാം തവണയും വില താഴേക്ക്..! വൈകിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 03 March 2026: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസകരമായ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

 

ഇന്ന് വൈകിട്ട് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ മാറ്റം നോക്കാം.

 
1 /5

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് രണ്ട് തവണയാണ് മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് 1,760 രൂപയാണ് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,22,920 ആയി.   

2 /5

​ഗ്രാമിന് 220 രൂപ കുറ‍ഞ്ഞ് 15,365 രൂപയായി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് നിലവിൽ സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

3 /5

ഇന്ന് ആകെ 2,120 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ​ഗ്രാമിന് 265 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ കുറഞ്ഞത്.  

4 /5

ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മാർച്ച് ഒന്നിനാണ്. 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.   

5 /5

സ്വർണവില കുറയുന്നത് ആശ്വാസമാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.   

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Kerala SS-509 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola