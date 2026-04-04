Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ, പൊന്നിന് ഇന്ന് എന്താ വില? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 04 April 2026: സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടം ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ഉൾപ്പെടെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വർണത്തിന്റെ വിലയെ ബാധിക്കുന്നു.
ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് എത്രയാണ് വിലയെന്ന് നോക്കാം.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലത്തെ അതേ നിരക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ 1440 രൂപയാണ് സ്വർണത്തിന് കൂടിയത്. ഇതോടെ 1,10,680 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 13,835 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.
മാർച്ച് 23ന് സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെയെത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് വീണ്ടും വർധിച്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് കടന്നു.
