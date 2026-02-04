Gold Rate Kerala Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയില്ല; സ്വർണവിലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ്, ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 04 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധനവ്.
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര രൂപയാണ് വർധിച്ചതെന്ന് നോക്കാം...
കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്രയാണെന്ന് അറിയാം...
22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 4840 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,17,720 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 600 രൂപ കൂടി നിലവിൽ 14,715 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ജനുവരി 29ന് സ്വർണവില 1.31 ലക്ഷം കടന്ന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയരത്തിലെത്തിയിരുന്നു.
18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 12,090 രൂപയും പവന് 96,720 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. വെള്ളി വില ഗ്രാമിന് 320 രൂപയാണ്.
Shukra Budh Nakshathra Gochar: അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ശുക്രനും ബുധനും; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!