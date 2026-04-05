Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും അനക്കമില്ല; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല

Gold Rate in Kerala Today 05 April 2026: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം സംഭവിക്കുന്നതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല.
ഇന്നത്തെ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം?
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഏപ്രിൽ 3ന് കൂടിയെങ്കിലും ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി സ്വർണവില മാറാതെ നിൽക്കുകയാണ്.
ഏപ്രിൽ 3ന് 1440 രൂപയാണ് സ്വർണത്തിന് കൂടിയത്. 1,10,680 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 13,835 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യപാരം നടക്കുന്നത്.
മാർച്ച് 23ന് സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെയെത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് വീണ്ടും വർധിച്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് കടന്നു.
