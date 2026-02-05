Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 05 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില ഓരോ ദിവസവും കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്കെങ്ങനെ?
3680 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. 1,13,240 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്.
460 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത്. 14,155 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില.
ഇന്നലെ രണ്ട് തവണയാണ് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്. രാവിലെ കൂടിയ വില വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു.
ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില.