  • Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 05 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില ഓരോ ദിവസവും കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുകയാണ്. 

 

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 

 
1 /5

തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്കെങ്ങനെ?  

2 /5

3680 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. 1,13,240 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്.  

3 /5

460 രൂപയാണ് ഒരു ​ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത്. 14,155 രൂപയാണ് ​ഗ്രാമിന്റെ വില.  

4 /5

ഇന്നലെ രണ്ട് തവണയാണ് സ്വർണവിലയിൽ‌ മാറ്റമുണ്ടായത്. രാവിലെ കൂടിയ വില വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു.  

5 /5

ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില.  

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

