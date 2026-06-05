Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം...

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം...

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 05, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:02 PM IST

Gold Rate in Kerala Today 05 June 2026: ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിനു 280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.

Kerala Gold Rate1/12

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്.  കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി അനക്കമില്ലാതെ ഒരേ നിരക്കിൽ തുടർന്ന വിപണിയിൽ ഇന്നലെ നേരിയ ഇടിവ് ഉണ്ടായി. 

Gold Rate Droped2/12

ഇതിനു പിന്നാലെ ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്

 

One Pavan Rate3/12

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിനു 280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 114200 ആയിട്ടുണ്ട്.

One Gram Rate4/12

ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 14285 ആയിട്ടുണ്ട്.   മാസ തുടക്കത്തിലേ ഈ ആശ്വാസം തുടരുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ.

 

Market Crisis5/12

ആഗോള വിപണിയില്‍ എണ്ണവില ഉയര്‍ന്നതാണ് സ്വര്‍ണവിലഇയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യ മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെന്‍ഡ് ക്രൂഡിന്റെ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറില്‍ താഴെയാണ്.

Middle East Issue6/12

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന് അയവ് വരുത്തി അമേരിക്കയും ഇറാനും ഉടന്‍ തന്നെ സമാധാന കരാറില്‍ എത്തിച്ചേരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ എണ്ണവില കുറയാന്‍ കാരണം. ഇറാനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം അമേരിക്ക പുനരാരംഭിച്ചത് ഹോര്‍മുസ് വഴിയുള്ള എണ്ണ നീക്കത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് എണ്ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നത്.

Dollar Rate7/12

അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തിയാര്‍ജിക്കുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളും സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. യുഎസ് ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് പലിശനിരക്ക് ഉയര്‍ത്താന്‍ ആലോചിക്കുന്നതായും  റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ ഒരു തീരുമാനം വന്നാല്‍ ഡോളറിന്റെ മൂല്യം വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടല്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്

Highest Rate On january8/12

ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്‍ണ വിലയിലെ റെക്കോര്‍ഡ് കുതിപ്പ്.

Gold Rate crossed 1 lakh9/12

ഡിസംബര്‍ 23 നാണ് സ്വർണ്ണവില പവന് ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്. 

Wedding Season 10/12

കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വിവാഹ സീസണാണ്.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരണക്കാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

One Pavan rate with GST11/12

സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി (GST), ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും

Gold Rate On June12/12

ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണവില

ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480, ജൂൺ 05 ന്: 1,14,200

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
K Annamalai: ചർച്ചകളൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല; പാർട്ടിവിട്ട് കെ അണ്ണാമലൈ
K Annamalai50 min ago
2
CMRL2 hrs ago
3
Delhi University2 hrs ago
4
CMRL3 hrs ago
5
Car accident3:08 AM IST