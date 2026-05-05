English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പറ്റിയ സമയം..! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില

Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പറ്റിയ സമയം..! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില

Gold Rate in Kerala 05 May 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വർണ്ണവില 

 

ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര ലക്ഷം രൂപ നൽകണം?

 
1 /5

ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,09,400 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,675 രൂപയിലുമെത്തി ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.        

2 /5

ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മെയ് ഒന്നിന് രാവിലെയാണ്. ഒരു പവന് 1,11,720 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.        

3 /5

ഈ മാസം ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നാണ്.           

4 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,09,400 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.        

5 /5

ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള്‍ നോക്കാം: മെയ് 1- 1,11,720, മെയ് 1- 1,10,280, മെയ് 1- 1,09,720, മെയ് 1- 1,10,440, മെയ് 2- 1,10,680, മെയ് 3- 1,10,680, മെയ് 4- 1,10,680, മെയ് 4- 1,09,720, മെയ് 5- 1,09,400.   

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ആഡംബരം ഒഴിവാക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola