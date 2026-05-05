Gold Rate in Kerala 05 May 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര ലക്ഷം രൂപ നൽകണം?
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,09,400 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,675 രൂപയിലുമെത്തി ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മെയ് ഒന്നിന് രാവിലെയാണ്. ഒരു പവന് 1,11,720 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,09,400 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: മെയ് 1- 1,11,720, മെയ് 1- 1,10,280, മെയ് 1- 1,09,720, മെയ് 1- 1,10,440, മെയ് 2- 1,10,680, മെയ് 3- 1,10,680, മെയ് 4- 1,10,680, മെയ് 4- 1,09,720, മെയ് 5- 1,09,400.